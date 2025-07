von Ali Özkök

Jürgen Hardt ist als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises 103 (Solingen – Remscheid – Wuppertal II) Mitglied des Deutschen Bundestages und Außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan und die dortigen Bemühungen der Nato zur Verhinderung einer terroristischen Bedrohung gehörten zu seinen politischen Schwerpunktthemen.

Im Gespräch mit TRT Deutsch gibt er sich keinen Illusionen bezüglich der künftigen Machtfülle der afghanischen Regierung hin. Selbst wenn es jedoch zu einer Machtergreifung der Taliban im gesamten Land kommen sollte, sieht er Möglichkeiten, diese zu einem konstruktiven Verhalten zu veranlassen.

Nach dem Abzug der Nato vollzieht sich der Vormarsch der Taliban in Afghanistan noch schneller als befürchtet. Kundus ist eingenommen, einige Experten rechnen sogar mit einer zeitnahen Einnahme von Kabul. Werden wir uns mit einer Taliban-Machtübernahme 2.0 auf Dauer arrangieren müssen?Das war eine der großen Befürchtungen, die wir gehabt haben, nachdem der amerikanische Präsident Donald Trump ja einen Zeitplan vorgelegt hatte, der ein unbedingtes Ende des amerikanischen Einsatzes vorsah. Wir haben immer dafür plädiert, nach den Fortschritten des Landes zu entscheiden, wann wir als Nato rausgehen. Leider ist diese Position mit Amerika nicht vereinbar gewesen und deswegen stehen wir vor dieser schwierigen Lage. Ich glaube, wir müssen jetzt den diplomatischen Druck auf die Taliban, insbesondere mit Blick auf den Friedensprozess in Doha und mit Blick auf die Wirtschaftshilfen des Westens, massiv erhöhen, denn die Taliban müssen wissen: Wenn sie Grund- und Menschenrechte systematisch verletzen, dann werden sie nicht mit wirtschaftlicher Hilfe des Westens rechnen können beim Wiederaufbau des Landes.

Eine Machtübernahme der Taliban könnte erneut eine enorme Fluchtbewegung in Richtung Europa auslösen. Was kann Deutschland tun und mit welchen Ländern könnte es kooperieren, um einer solchen Entwicklung effektiv entgegenzutreten?Ich glaube, dass wir uns tatsächlich mit der Gefahr auseinandersetzen müssen, dass es wieder eine große Zahl von Flüchtlingen aus Afghanistan gibt. Deswegen bin ich dafür, dass die Europäische Union, aber auch andere Interessierte und die Vereinten Nationen mit den Nationen der Region – und dazu zähle ich im Übrigen auch die Türkei – darüber sprechen, wie wir dieses Thema in den Griff kriegen können unter Führung der Vereinten Nationen. Da müssen ausreichend Mittel bereitstehen, um gegebenenfalls eine Flüchtlingsaufnahme zu organisieren. Aber die klare Botschaft an die Taliban ist: Sie müssen verhindern, dass in diesem Land ein neuer Bürgerkrieg entsteht, in dessen Folge Menschen vertrieben werden, wenn sie auf Dauer in diesem Land das Sagen haben wollen und wenn sie auf Dauer dieses Land führen wollen in einem Einvernehmen mit der übrigen Welt. Und deswegen ist auch hier die Frage ganz entscheidend, wie die Taliban in den nächsten Wochen sich positionieren.

Für den Fall, dass die Taliban im ganzen Land die Macht übernehmen, brachten Sie das Ende der wirtschaftlichen und finanziellen Hilfen für Afghanistan ins Spiel. Inwiefern soll das vor dem Hintergrund der offensichtlichen militärischen Schwäche der Kabuler Regierung ausreichen, um die Taliban zu mehr Kooperation zu bewegen?Die Taliban müssen gegenüber der Situation von vor 25 Jahren ich meine zwei Dinge ganz stark beachten und rationalisieren, und dazu müssen wir sie auch auffordern und dazu müssen wir sie auch bringen. Zum einen, dass die westliche Hilfe für Afghanistan davon abhängt, dass dieses Land sich in einer angemessenen Art und Weise weiterentwickelt. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wir im Westen europäische demokratische Maßstäbe erwarten können. Aber Grund- und Menschenrechte, Frauenrechte müssen im Grundsatz gewahrt bleiben, sonst wird es diese Hilfe nicht geben können. Und die Taliban selbst wissen, dass eine Mehrheit der Menschen im Lande mittlerweile erlebt hat, am eigenen Leib erlebt hat, welche Fortschritte möglich sind in einem Land, das demokratisch rechtsstaatlich organisiert ist: Pressefreiheit, Verzehnfachung des Schulbesuches, Anstieg der Lebenserwartung, Ausbau des Gesundheitswesens, Ausbau der Infrastruktur. Die Taliban sind gut beraten, das nicht einfach zur Seite zu schieben, sondern daran anzuknüpfen. Und wenn sie das tun, dann glaube ich auch, dass man ihnen helfen muss.

Sie hatten jüngst Verständnis für den Vorstoß Ihres Kollegen Röttgen geäußert, die Bundeswehr zurück nach Afghanistan zurück zu beordern, um sich dem Vormarsch der Taliban entgegenzustellen. Wie realistisch wäre denn diese Option in Anbetracht der oft beklagten Ausstattungsprobleme der Truppe einerseits und der Frage politischer Durchsetzbarkeit andererseits?Die Bundeswehr hat in Afghanistan in den letzten Jahren einen sehr guten Job gemacht. Wir sind Nummer zwei oder Nummer drei, je nachdem, welches Jahr man nimmt, was die Zahl der Truppensteller angeht, also nach den Amerikanern oft die größte Macht. Und das hat die Bundeswehr sehr gut geleistet. Im Übrigen hatten wir auch in den letzten Jahren keine Gefallenen mehr zu beklagen. Der Einsatz war also auch, was die Sicherheitslage angeht, gut organisiert. Allerdings ist es völlig ausgeschlossen, dass man solche Maßnahmen eigenständig allein weiterführt und deswegen war es richtig, dass wir abgezogen sind. Wir haben mit dem ISAF-Einsatz und dem Anschlusseinsatz RSM erreicht, dass keine terroristische Bedrohung mehr von Afghanistan für die Welt ausgeht. Das war ja der Grund, warum 2001 der Einsatz begonnen wurde. Und solange dies gewährleistet ist, sehe ich auch keine Möglichkeit und keine Notwendigkeit, in Afghanistan wieder militärisch einzugreifen. Wenn sich das ändern sollte, dann müssten die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat die Frage neu bewerten.

Die Nato zieht ab, allerdings ist zumindest noch angedacht, dass ihre Mitgliedstaaten Türkei und Ungarn den Betrieb des internationalen Flughafens in Kabul sichern sollen. Sie verhandeln gerade mit den USA darüber. Welche Erfolgsaussichten geben Sie dieser Initiative?Ich glaube, dass es auch aus Sicht der Taliban und selbstverständlich aus Sicht der afghanischen Regierung total wichtig ist, dass diese Nabelschnur in die Welt, nämlich der Flughafen von Kabul, als Drehkreuz weiter zur Verfügung steht, dass Menschen in das Land einreisen, aber auch aus dem Land ausreisen können. Deswegen, glaube ich, gibt es ein gleichgerichtetes Interesse aller Beteiligten, dafür zu sorgen, dass der Kabuler Flughafen auch unter schwierigen Bedingungen weiter funktioniert. Und deswegen bin ich optimistisch, dass es gelingen kann, eine entsprechende Lösung zu vereinbaren.

Wir selbst als Deutsche wollen ja aus Afghanistan nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern auch ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr afghanischer Herkunft oder mit afghanischem Pass aus dem Land holen. Das wird uns leider im Augenblick dadurch erschwert, dass diese Personen häufig keine afghanischen Papiere bekommen, die sie brauchen für die Ausreise. Auch da verhandeln wir hart mit der afghanischen Regierung, dass wir die Ausreise der aus unserer Sicht gefährdeten früheren Mitarbeiter der Bundeswehr rasch gewährleisten können.

Ich habe kein Gespräch dazu geführt in den letzten Stunden mit Unterhändlern, die sich mit diesen Fragen befassen. Aber ich gehe davon aus, dass selbstverständlich Deutschland konstruktiv und auch verantwortungsvoll durch eigene Beiträge an solchen internationalen Lösungen mitwirken würde. Und ich glaube, da könnten sich dann diejenigen, die das dann operativ vor Ort machen, auch darauf verlassen.

Vielen Dank für das Gespräch!