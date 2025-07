Nun also doch noch die Kehrtwende: Angesichts des zügigen Vormarsches der Taliban in zahlreichen Provinzen Afghanistans und der damit einhergehenden Bedrohungslage für die Menschen im Land, ist das Aussetzen der Abschiebungen aus Deutschland und anderen EU-Staaten in die unruhige Region wichtig. Zuletzt war ein geplanter Abschiebeflug Anfang August abgesagt worden. Dass gerade ein Minister, der nicht unbedingt für seine humanitäre Flüchtlingspolitik bekannt ist, diese Entscheidung verkünden musste, ist umso bemerkenswerter. Allerdings hatte sich der Innenminister trotz der verheerenden Lage am Hindukusch für Leib und Leben der dortigen Bevölkerung lange Zeit offensiv für eine Zwangsrückführung ausgesprochen. So hatte Horst Seehofer (CSU) noch vor einigen Tagen in einem gemeinsamen Schreiben mit seinen Amtskollegen aus Belgien, Dänemark, Griechenland, den Niederlanden und Österreich an die EU-Kommission seine europäischen Kollegen in Brüssel trotz des Vormarsches der Taliban, aber auch ernsten Einwänden von Beobachtern und Hilfsorganisationen vor Ort, davor gewarnt, ein Abschiebestopp der Geflüchteten nach Afghanistan könnte als „falsches Signal“ gedeutet werden und „wahrscheinlich noch mehr Afghanen motivieren, ihre Heimat Richtung EU zu verlassen“. Einer Zeitung sagte Seehofer zudem, dass sich Deutschland mit den Taliban in Verhandlungen befinde, um die Rücksendungen nach Afghanistan zu forcieren. Besonders jetzt, in der sich etwas beruhigenden Phase der Corona-Pandemie, sah der für seine strikte Migrationspolitik bekannte Bundesinnenminister eine Chance, die Zahl der Abschiebungen insgesamt zu erhöhen. Andernfalls würde man den Rechtsstaat aufgeben, so Seehofer. Dabei ist die Anzahl derjenigen, die aus den gesamten EU-Mitgliedstaaten abgeschoben wurden, ohnehin sehr gering: Seit Jahresbeginn gingen nur 1.200 Menschen zurück nach Afghanistan. 200 Personen wurden unter Zwang zurückgeführt. Und lediglich 1.000 Afghanen verließen das Land, das ihnen Zuflucht gewährte, freiwillig.

Bericht der EU-Botschafter ausschlaggebend

Es erweckt den Anschein, dass Auslandsnachrichtendienste, Experten im Auswärtigen Amt, Diplomaten und Botschafter zahlreicher EU-Staaten in Afghanistan die Lage vollkommen gegensätzlich bewerteten als die sechs europäischen Innenressortchefs. Denn kurze Zeit nach dem Brief der genannten Innenminister an die EU-Kommission sprachen sich acht in Afghanistan tätige europäische Botschafter, darunter auch der deutsche Gesandte in Kabul, dafür aus, die Zwangsrückführungen nach Afghanistan einstweilig auszusetzen. Die Diplomaten erklärten in ihrem Bericht, den sie an die EU-Mitgliedstaaten schickten, angesichts des sich verschärfenden Konflikts, der prekären Sicherheits- und Menschenrechtslage sowie des Mangels an sicheren Räumen im Land sei es besser, Abschiebungen aus den EU-Staaten nach Afghanistan vorläufig einzustellen. Genauso wies die afghanische Seite darauf hin, dass sie zunächst bis Oktober 2021 keine Rückführungen mehr aus dem europäischen Kontinent akzeptieren werde.

Nach Abzug der Allianz setzen Taliban Offensive fort

Nach etwa 20 Jahren Aufenthalt hatten die internationalen Truppen, bestehend aus Einheiten der NATO- und US-Armee, Ende Juni/Anfang Juli ihren Einsatz in Afghanistan still und leise beendet. Zeitgleich mit dem überraschenden Abzug überrannten die Taliban in ungewöhnlich schneller Zeit viele Stellungen der stark dezimierten regulären afghanischen Armee und eroberten mit ihren Offensiven einen Bezirk nach dem anderen. Kontrollierten die Milizen Anfang Juli noch etwa ein Viertel aller Bezirke in Afghanistan, steigt dieser Raumgewinn Tag für Tag. Beobachter gehen davon aus, dass die Taliban derzeit bereits 90Prozent der afghanischen Landesfläche unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und: Vor ein paar Tagen fiel auch der deutsche Ex-Bundeswehr-Standort Kundus in die Hände der militanten Milizen. In Berichten zur afghanischen Armee ist von Personal- und Materialsorgen die Rede: Rekruten könnten die Reihen in der Truppe, die durch „Verletzungen, den Tod und das Desertieren von Soldaten ausgedünnt“ seien, nicht mehr füllen, so Politikredakteur Rainer Hermann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Die Moral der Kämpfer sei eingebrochen, „möglicherweise ist nur die Hälfte der Stellen in der Armee mit kampffähigen Soldaten besetzt.“ Dass es sich bei den Taliban-Einheiten um motivierte und nicht zu unterschätzende Kämpfer handelt, mussten zuvor auch schon die internationalen Truppen erfahren: Allein die amerikanischen Streitkräfte verloren während ihrer Besatzungszeit mehr als 2.300 Soldaten. Die Bundeswehr hingegen musste 59 Opfer beklagen.

Druck auf die Bundesregierung

Der verkündete Abschiebestopp und die Kehrtwende Seehofers bedeuten auch einen Sieg für die Unterstützer einer humanitären Flüchtlings- und Migrationspolitik. Wohlfahrts- und Flüchtlingsverbände, Menschenrechtsorganisationen, Kirchen und Teile der Oppositionsparteien hatten seit Wochen den Druck auf die Bundesregierung für einen Rückführungsstopp aufgebaut. So hatten sich u.a. über zwanzig namhafte Organisationen wie Amnesty International, Brot für die Welt, Misereor, terre des hommes, Pro Asyl, Caritas u.v.m. diesbezüglich öffentlich geäußert. So sieht eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik aus.

Kapitulation und Verantwortung

Der Afghanistan-Einsatz war der bislang blutigste und teuerste Militäreinsatz in der Geschichte der NATO. War er auch der sinnloseste Einsatz in ihrer Historie? Die Allianz muss eingestehen, dass sie die Afghanen im Stich gelassen hat. Die westliche Koalition ist gescheitert. 20 Jahre Einsatz, 20 Jahre Besatzung, 20 Jahre Krieg. Wofür? Die federführenden Staaten im besetzten Afghanistan, allen voran die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die EU, können und dürfen sich nicht so einfach davonschleichen. Das kommt einer Kapitulation und Bankrotterklärung gleich. Und diese Kapitulation ist nicht nur eine militärische, sondern auch eine moralische. Ein gesichtswahrender Rückzug sieht anders aus. Die Taliban sind gerade dabei, fast ganz Afghanistan wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Und die Afghanen? Sie erleben gerade ein Déjà-vu und verlieren wohl endgültig das Vertrauen in westliche Werte und Versprechungen. Gewiss: Die afghanische Bevölkerung braucht Hilfe. Wenn der Westen den Afghanen aber nicht vor Ort hilft, werden diese sich die Hilfe bald hier in Europa holen kommen. Daran besteht ebenfalls kein Zweifel.