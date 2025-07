Die britische Aufsichtsbehörde für Videoüberwachung hat einen chinesischen Anbieter von Überwachungslösungen kritisiert, weil er nicht angibt, ob seine Kameras in Internierungslagern für Uiguren eingesetzt werden. Der Leiter der unabhängigen Aufsichtsbehörde, Professor Fraser Sampson, verdächtigt das Unternehmen laut einem BBC-Bericht am Sonntag, eine Beteiligung zu vertuschen: „Wenn Ihr Unternehmen nicht an diesen schrecklichen Orten beteiligt wäre, würden Sie das dann nicht gerne bestätigen?“

Hikvision ist ein chinesisches Unternehmen, das diverse Videoüberwachungsprodukte anbietet, die auch in Europa beliebt sind. In einem Bericht im Juni beschuldigten mehrere britische Abgeordnete das Unternehmen, Kameratechnologie für die Internierungslager der Uiguren geliefert zu haben.

Keine zufriedenstellende Antwort erhaltenSampson, der Hikvision in einem Brief um Stellungnahme bat, habe keine zufriedenstellendeAntwort von dem Unternehmen erhalten. „Die Frage ist ganz einfach: Wurden Ihre Kamerasin diesen Internierungslagern eingesetzt?“ Zu erklären, „Wir sind nicht an den Operationen beteiligt“ oder „Wir haben keine Kontrolle darüber, was mit ihnen gemacht wird“, sei keine ausreichende Antwort.

Der parlamentarische Ausschuss in Großbritannien habe die Existenz der Lager bestätigt. Dabei sei hervorgehoben worden, dass durch Überwachungstechnologie erhebliche und anhaltende Menschenrechtsverletzungen ermöglicht werden. „Ich muss das Ausmaß der Beteiligung von Hikvision verstehen“, erklärte Sampson.

Ausschuss fordert Hikvision-Verbot in GroßbritannienIm zuvor veröffentlichten Bericht zur Überwachung im Uiguren-Gebiet in China, kamen die Abgeordneten zu dem Ergebnis, dass „Kameras des chinesischen Unternehmens Hikvision wurden in ganz Xinjiang und in den Internierungslagern verwendet“ werden. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten empfahl deshalb, Hikvision die Betriebserlaubnis in Großbritannien zu entziehen.

China wird vorgeworfen, mindestens eine Million Angehörige muslimischer Minderheiten der Uiguren, Kasachen, Hui oder Mitglieder anderer Minoritäten in Xinjiang im Osten Chinas in Umerziehungslager zu stecken. China streitet dies jedoch ab und weist die Vorwürfe zurück.China zufolge soll es sich um Fortbildungszentren handeln.