Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am 20. August zu einem Arbeitsbesuch nach Moskau. Es ist die letzte Reise Merkels nach Moskau in dieser Funktion. Im September finden in Deutschland Bundestagswahlen statt, nach denen sie nicht mehr an der Spitze der deutschen Regierung stehen wird. Bevor sie geht, wird Merkel die Zügel an ihren Nachfolger übergeben. Theoretisch könnte zum neuen Kanzler auch eine grüne Politikerin gewählt werden, aber Merkel hofft, dass ihre CDU die Wahl gewinnt und der Parteivorsitzende Armin Laschet zum Kanzler gewählt wird.

Priorität USA und EU

In den 16 Jahren ihrer Amtszeit hat Merkel die deutsche Außenpolitik neu ausgerichtet und den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und der EU Priorität eingeräumt. In Bezug auf Russland hat sich die Kanzlerin pragmatisch verhalten und versucht, eine offene Konfrontation bis zum letzten Moment zu vermeiden, selbst als Russland in den Krieg gegen Georgien zog und es zu aufsehenerregenden politischen Morden kam, die deutsche Medien dem Kreml anlasteten. Während ihr SPD-Vorgänger Gerhard Schröder eher die nationalen Interessen Deutschlands pflegte und bereit war, sich zuweilen gegen die NATO und die USA zu stellen, wie bei der Invasion im Irak 2003, kümmerte sich Merkel mehr um die transatlantische und paneuropäische Solidarität. Natürlich ist sie auch äußerst zurückhaltend, wenn es um ausländische Interventionen geht, insbesondere militärische, aber die Meinung von Brüssel und Washington ist ihr sehr wichtig. Wir erinnern uns daran, wie Deutschland die NATO-Operation in Libyen 2011 durch erhöhte Aktivität in Afghanistan entlastete und wie die Bundeswehr mit einer Fregatte und sechs Aufklärungsflugzeugen vom Typ Tornado die französischen Streitkräfte in Kampf gegen Daesh in Syrien unterstützte.

Die Reaktion der deutschen Presse auf die Machtübernahme von Donald Trump war bezeichnend. Als das Weiße Haus begann, die Zukunft der NATO in Frage zu stellen und Deutschland aufforderte, seine Militärausgaben zu erhöhen, um die USA zu entlasten, wiesen deutsche Medien darauf hin, dass Merkel von nun an Anführerin der westlichen Welt sei. Die Kanzlerin überstand alle vier Jahre der Trump-Administration, einschließlich Steve Bannons Unterstützung für die AfD und andere rechte Parteien in der EU, Sanktionen gegen Nord Stream 2 im Dezember 2019 und Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland. Allerdings begriff Merkel, dass Berlin mit einer eher zurückhaltenden, ich würde sogar sagen passiven Außenpolitik und ohne Unterstützung der USA nicht zum Anführer der Demokratie werden und Nordafrika, Asien und dem Nahen Osten (ganz zu schweigen von Russland und China) seinen Willen aufzwingen kann. Der Sieg von Joe Biden im Herbst 2020 war also ein “Rettungsring” für die Kanzlerin. Es ist kein Zufall, dass Merkel im vergangenen Monat vor ihrem Besuch in Moskau in Washington war, wo sie mit Biden vereinbarte, notfalls Druck auf Russland auszuüben.

Pragmatische Partnerschaft mit Putin

Der Pragmatismus gegenüber Russland trug in gewissem Maße dazu bei, den pro-atlantischen Kurs Berlins auszugleichen, der auf russischer Seite Misstrauen und Vorbehalte hervorgerufen hatte. Auch der Faktor Sprache trug zu einer positiven und ruhigen Entwicklung der russisch-deutschen Beziehungen bei. Merkel spricht bekanntlich fließend Russisch, während Putin Deutsch spricht. Beide haben in der DDR gearbeitet. Zumindest brachten die beiden Politiker ein gegenseitiges Verständnis für die Interessen und die Logik des anderen auf. Dies änderte sich jedoch mit dem Euromaidan in der Ukraine 2014. In der russischen Expertengemeinschaft ist die Auffassung weit verbreitet, dass amerikanische NROs und die amerikanische Regierung hinter dem Staatsstreich in der Ukraine stehen und Deutschland eine Geisel der von Obama gesäten Zwietracht zwischen Putin und Merkel ist. Ob das stimmt oder nicht, ist schwer zu sagen. Die amerikanische Präsenz in Deutschland ist stark. Es geht nicht nur um Militärbasen in Ramstein und anderswo, sondern auch um Geheimdienste, NSA-Dossiers über deutsche Politiker und so weiter. Ich persönlich glaube nicht, dass die Unterstützung der EU für die Revolution in der Ukraine gegen Deutschland gerichtet war, auch wenn Joe Biden damals äußerte, die USA hätten Europa gezwungen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Störungslinie Ukraine

Jedenfalls brachten der Wechsel vom prorussischen Präsident Viktor Janukowitschs zu einem antirussischen Regime und der daraus resultierende Krieg im Donbass, die De-facto-Abtrennung der DNR und der LNR von der Ukraine und die Angliederung der Krim an Russland die russisch-deutschen Beziehungen an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Für Merkel wurden rote Linien überschritten. Die Kanzlerin befand sich in einer Situation, in der sie keine Wahl hatte. Es war unmöglich, nicht zu reagieren. Deutschland sah in dem, was auf der Krim geschah, eine grobe Verletzung des Völkerrechts. Berlin stand unter einem enormen moralischen Druck. Zum einen vom mächtigen Verbündeten Obama und zum anderen von den EU-Partnern Polen und den baltischen Staaten, die einen persönlichen Groll gegen einen russischen Führer hegten, der ihrer Meinung nach die Sowjetunion wiederbeleben wollte. Es ist jedoch ein Verdienst der Bundeskanzlerin, dass sie Nord Stream 2 zu einem Zeitpunkt verteidigte, als fast alle NATO-Länder Berlin aufforderten, den Bau der Pipeline zu blockieren. Selbst in den härtesten Tagen der Konfrontation zwischen der Opposition und der Regierung in Russland, während der Vergiftung von Alexej Nawalny – damals sprachen sich übrigens sogar Mitglieder der CDU und der deutschen Regierung für Sanktionen gegen Nord Stream 2 aus –, sah Merkel von übereilten Maßnahmen ab. Vielleicht ist dies der Grund, warum Putin Merkel immer noch respektiert und seine Worte sorgfältig wählt, wenn es um die Kanzlerin geht. Im Juni 2021 – zu diesem Zeitpunkt waren die deutschen Sanktionen wegen der Krim und die Kritik an der Verhaftung Nawalnys relevant – bezeichnete Putin Merkel als „verlässlichen Partner“.

Immer noch gemeinsame Interessen?

Obwohl der Ukraine-Konflikt die russisch-deutsche Partnerschaft unterminiert hat, wurde der Dialog zwischen Berlin und Moskau nie abgebrochen. Die Lösung der Ukraine-Krise hängt nach wie vor von den Beziehungen zwischen der russischen und der deutschen Führung ab. Im Normandie-Format gibt es keine USA. Merkel versteht, dass die Krim nicht mehr zurückgegeben werden kann, erwartet aber, dass die Ukraine zumindest die Kontrolle über die beiden Regionen DNR und LNR zurückgewinnen kann. Natürlich ist es unrealistisch, diesen Plan vor September umzusetzen. Schließlich wurde erst vor Kurzem, im Frühjahr 2020, ein umfassender Konflikt unter Beteiligung russischer Streitkräfte im Osten der Ukraine ins Auge gefasst. Mit der Fortführung des Waffenstillstands besteht jedoch die Chance auf Fortschritte. Meiner Meinung nach wird Merkel nach Moskau reisen, um einen letzten Versuch zu unternehmen, mit Putin eine gemeinsame Basis für die Ukraine zu finden, um den seit sieben Jahren andauernden Friedensprozess zu beschleunigen. Von dort aus wird sie nach Kiew reisen, wo sie Wolodymyr Zelenski ihre Wünsche übermitteln wird. Andererseits ist die deutsch-russische Partnerschaft auch ohne die Ukraine-Frage wichtig, weil Berlin und Moskau immer noch viele gemeinsame globale Interessen haben. Dies sind nicht nur Energiepolitik und Klimaschutz, sondern auch die Krise in Belarus, die Zukunft des Atomabkommens mit Iran und der Kampf gegen den Terrorismus. Der Besuch in Moskau wird auch ein Symbol für den anhaltenden Pragmatismus zwischen Deutschland und Russland sein, den Merkel von Lachette geerbt hat. Und es ist symbolisch, dass um diese Zeit die Gaspipeline Nord Stream 2 fertiggestellt sein wird, die die Volkswirtschaften der beiden Länder noch näher zusammenbringen wird.