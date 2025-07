Massen von afghanischen Bürgerinnen und Bürgern rennen im Chaos zum Flughafen, in der Hoffnung, mit einem der letzten Flüge aus dem Land zu fliehen, nachdem die Taliban die Hauptstadt Kabul eingenommen haben. Tragische Bilder, die von Verzweiflung zeugen, gingen um die Welt. Einige Afghanen klammerten sich hilflos an ein abfliegendes Flugzeug. Sie stürzten in den Tod.Diese Momente sind ein Inbegriff für das Versagen der westlichen Besatzungsmächte in Afghanistan, und vor allem der USA. Washington erklärte sich selbst zur stabilisierenden Kraft im Land und entzieht sich nun der Verantwortung. Die afghanische Bevölkerung ist den Problemen überlassen, die auch von außen verursacht wurden.

Taliban ergreifen erneut die Macht

„Die Taliban haben gewonnen,” verkündete der mit den USA verbündete afghanische Präsident Ashraf Ghani bei seiner Flucht aus dem Land. Innerhalb kurzer Zeit haben die Taliban fast das ganze Land eingenommen. Viele Afghanen zeigen sich bestürzt und sind wütend über die Kapitulation und Flucht des Präsidenten.

Die Situation ist von Verzweiflung und Angst geprägt. Viele fühlen sich hoffnungslos angesichts der erneuten Machtergreifung der Taliban. Zwar behaupten die Taliban, gemäßigter geworden zu sein, doch sorgen sich viele in Afghanistan um ihre Freiheiten und die Zukunft oder fürchten um ihr Leben – vor allem Frauen.

So sagte Zarifa Ghafari, die erste Frau, die das Amt einer Bürgermeisterin in Afghanistan bekleidet, es gebe niemanden, der ihr und ihrer Familie helfe. „Sie werden Leute wie mich holen und töten. Ich kann meine Familie nicht verlassen. Und überhaupt, wohin sollte ich gehen?“, fragt die von den USA unterstützte Ghafari.

Die Flucht des Westens vor der Verantwortung

Zwar zeigen sich viele von der Leichtigkeit der Übernahme überrascht, doch kommt diese nicht ganz unerwartet. Eine schwache nationale Armee der vom Westen gestützten afghanischen Regierung konnte die gestärkten Taliban nicht aufhalten.

US-Präsident Joe Biden versuchte die Lage schönzureden und als diplomatischen Erfolg zu verkaufen. Er verstrickte sich erneut in Widersprüche. Biden sagte, der sogenannte „Kampf gegen den Terrorismus“ sei erfolgreich gewesen. Die USA hätten nie das Ziel verfolgt, einen Staat aufzubauen, so Biden. Dies steht in klarem Gegensatz zu Bidens vorherigen Kommentaren. 2003 zum Beispiel sagte er, die „Alternative zum Nation Building ist Chaos, ein Chaos, das blutrünstige Warlords, Drogenhändler und Terroristen hervorbringt.“

„Chaos“ scheint genau das zu sein, was die USA in Afghanistan angerichtet haben. Der ehemalige US-Präsident Trump schloss im Februar 2020 nach Verhandlungen mit den Taliban ein Friedensabkommen ab. Die gewählte Regierung Afghanistans war nicht involviert. USA und NATO würden alle Truppen aus Afghanistan abziehen, während die Taliban sich verpflichteten, gegen Al-Qaida vorzugehen und mit der afghanischen Regierung zu verhandeln. Biden hielt am Abzug fest. Trump kritisierte nun die Art und Weise, wie der Abzug stattfand, und bezeichnete das Vorgehen als größte Peinlichkeit in der amerikanischen Geschichte.

Der Abzug der US-Truppen nach zwei Jahrzehnten wird von vielen Beobachtern mit dem amerikanischen Rückzug aus Saigon verglichen, als das US-Militär Vietnam nach einem langen, brutalen Krieg verließ. Geschätzte zwei Millionen Zivilisten wurden in dem von den USA geführten Krieg getötet.

Es bleibt die Frage nach den taktischen Hintergründen der USA in Afghanistan. Die Taliban äußerten ihre Bereitschaft, mit Washington zu kooperieren.

Das erneute militärische Versagen der USA

Nach den Terroranschlägen vom 11. September marschierten USA und NATO ein, um Al-Qaida zu bekämpfen. Die Militärbesatzung von Afghanistan war jedoch keine humanitäre Intervention. Den USA und ihren Verbündeten ging es nicht um Menschenrechte oder Freiheit.

Zwei Jahrzehnte sind vergangen. Mehr als 100.000 Afghanen wurden getötet.

Afghanistan war ein kontinuierliches politisches Thema, von westlichem Imperialismus und patriotischer Arroganz geprägt. Das Leiden der afghanischen Bevölkerung stand dabei selten im Vordergrund. Vielmehr diente Afghanistan der Entfaltung des US-amerikanischen Nationalismus nach den Anschlägen vom 11. September. Die extraterritoriale Souveränität, die die USA durch ihre Militärbesatzung auf Afghanistan ausgeweitet hatten, wurde zum integralen Bestandteil amerikanischer Narrative über Demokratie und Freiheit. Amerikanische „Werte“ wurden, dieser Fantasie zufolge, in Afghanistan verteidigt.

Der eilige Abzug westlicher Truppen wirft die Frage auf, welchen Sinn dieser lange Einsatz überhaupt hatte.

Verantwortung weisen viele im Westen von sich. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte sogar die afghanische Regierung verantwortlich und unterstellte ihr Versagen. Stoltenberg behauptet, die afghanische Regierung habe keine friedliche Lösung finden können.

Die Rolle Deutschlands

Deutschland hat seine Mission in Afghanistan nach zwei Jahrzehnten nun eilig beendet und versucht derzeit, Deutsche aus dem Land zu evakuieren. Knapp 150.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten waren in den letzten zwei Jahrzehnten im Einsatz in Afghanistan. 59 kamen dabei ums Leben.

Die Bundesregierung hat nun Fehler eingeräumt. Die Schnelligkeit der Machtübernahme kam für sie angeblich überraschend. Laut Außenminister Heiko Maas gäbe es „nichts zu beschönigen.“ Bundesregierung, Nachrichtendienste und die internationale Gemeinschaft hätten die Lage falsch eingeschätzt, so Maas. Zwar übernimmt Bundeskanzlerin Merkel öffentlich „die Verantwortung“. Merkel erklärte, der fast 20 Jahre währende Einsatz sei „nicht so geglückt, wie wir uns das vorgenommen haben.“ Was aber sagt es über die Bundesregierung aus, wenn sie selbst nach zwei Jahrzehnten militärischer Präsenz die Lage im Land nicht einschätzen konnte?

Merkel gestand, diese Entwicklung sei dramatisch und furchtbar für die Menschen in Afghanistan. Dies zu leugnen wäre aber angesichts der aktuellen Bilder aus Afghanistan wohl unmöglich. Doch bringt dieses Eingeständnis der afghanischen Bevölkerung wohl auch nicht viel.

Die afghanische Flüchtlingskatastrophe

Afghanische Flüchtlinge sind aber bereits ein Thema im deutschen politischen Diskurs.

Seit Jahrzehnten fliehen Afghanen. Ihr Leiden stellt eine der größten Flüchtlingskatastrophen unserer Zeit dar. Die breite Mehrheit dieser Flüchtlinge sind Vertriebene innerhalb Afghanistans und Flüchtlinge in benachbarten Ländern.

Während die Taliban bereits auf dem Vormarsch waren, hielt Bundesinnenminister Horst Seehofer an der Abschiebung von Afghanen aus Deutschland fest und verkündete, die Abschiebungen nach der Corona-Pandemie sogar weiter zu erhöhen. Trotz Warnungen von Botschaftern und Hilfsorganisationen war Seehofer entschlossen, Menschen zurück nach Afghanistan zu deportieren. Deutschland und fünf weitere EU-Staaten forderten die Deportation einiger Afghanen fortzusetzen. Man befürchtete, dass eine Aussetzung der Abschiebungen weitere Afghanen dazu motivieren würde, in die EU zu fliehen. Letztendlich erklärte Seehofer dann, dass die Abschiebungen aufgrund der Lage in Afghanistan vorerst ausgesetzt seien.

Österreich wehrt sich bereits vehement gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen. Es gäbe keinen Grund, warum ein Afghane nach Österreich kommen sollte, teilte der österreichische Innenminister Nehammer mit.

Das Thema Afghanistan wird den Westen wohl weiterhin beschäftigen. Die Frage, wie man sich selbst aus der Verantwortung zieht, wird eine eventuelle Sorge um Flüchtlinge und das generelle Leiden der Afghanen wohl überschatten.