Demos für Menschen in Afghanistan

Unter dem Motto „Luftbrücke jetzt” haben am Dienstag Menschen in Berlin für die Aufnahme von Hilfesuchenden aus Afghanistan demonstriert. Auch in anderen deutschen Städten fanden Kundgebungen statt. Gefordert wird eine schnelle und unbürokratische Evakuierung von bedrohten Personen. Für Mittwoch hat die Bundeswehr vier weitere Evakuierungsflüge angekündigt.