Weiteres Gold für Türkiye bei Druckluft-EM

Die türkischen Sportschützen Şevval Ilayda Tarhan und Yusuf Dikeç haben am Montag als Duo Gold bei der Druckluft-EM in Kroatien geholt. Sie gewannen in der Kategorie 10-Meter-Schießen (Luftpistole). Für Tarhan ist es die zweite Goldmedaille.