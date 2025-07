Afghanen demonstrieren gegen Taliban-Machtübernahme

Bei Protestzügen in der afghanischen Stadt Dschalalabad zogen am Mittwoch hunderte Menschen durch die Straßen und zeigten dabei demonstrativ die afghanische Nationalflagge. Daraufhin feuerten Taliban-Kämpfer in die Menge. Videos im Netz belegen: Mindestens drei Menschen wurden getötet.