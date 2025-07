T-Shirt-Hersteller verhöhnt Afghanen

Profit auf Kosten von verunglückten Zivilisten in Afghanistan: Ein T-Shirt-Hersteller verkauft Oberteile mit der Aufschrift „Kabul Skydiving Club Est. 2021". Darauf abgebildet sind Menschen, die von einem Flugzeug fallen. Diese dramatischen Szenen hatten sich nach der Taliban-Machtübernahme am Flughafen in Kabul ereignet.