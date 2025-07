Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag in Kiew hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „Garantien“ für sein Land erhofft. „Ich hoffe, dass Merkel mit Putin irgendeine Art Vereinbarung erzielt, bevor sie in Kiew aufschlägt“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die könne etwa eine Zusage Russlands für eine Mindestmenge an Gas sein, das durch die Pipelines der Ukraine geleitet werden soll.

„Ich erwarte nicht, dass die Kanzlerin mit Geschenken nach Kiew kommt“, betonte Selenskyj. Das Verhältnis zur deutschen Regierungschefin bezeichnete er als pragmatisch. „Frau Merkel und ich sind über die Phase des gegenseitigen Umwerbens und miteinander Ausgehens hinaus“, sagte er. „Mir geht es eher um zählbare Ergebnisse – auch wenn sie überschaubar sind.“

Die Kanzlerin hatte sich am Freitag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau getroffen. Die Ukraine fürchtet wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 einen Bedeutungsverlust als Transitland für russisches Gas Richtung West- und Zentraleuropa. Durch die umstrittene Pipeline soll in Zukunft Gas aus Russland direkt nach Deutschland transportiert werden.

Die USA und Deutschland hatten erst vor einem Monat ihren Streit über Nord Stream 2 beigelegt. In einer gemeinsamen Erklärung hielten Washington und Berlin fest, dass der Gastransit durch die Ukraine „um bis zu zehn Jahre“ verlängert werden soll.