Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will mit seiner Impfkampagne auch die muslimische Gemeinde in der Stadt erreichen. Er begleitete dazu am Freitag den Impfbus zur Moschee im Bezirk Favoriten zusammen mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Ümit Vural. Dort wurden sie vom Bundesvorsitzenden der Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine (ATIB), Fatih Yılmaz, empfangen.

Vural appellierte erneut an die österreichischen Muslime, das Impfangebot wahrzunehmen. Zuvor hatte er bereits theologisch argumentiert, mit der Impfung schütze man sich und andere Menschen. Daher sei sie Pflicht für alle Muslime.

Wiens Bürgermeister bedankte sich seinerseits bei der IGGÖ für die Zusammenarbeit. Auch er betonte, die Impfung sei ein „Akt der Solidarität und Nächstenliebe“. In Wien stehe das Miteinander im Vordergrund – „auch in herausfordernden Zeiten“. Anschließend kamen Ludwig und Vural mit dem ATIB-Bundesvorsitzenden Yılmaz zu einem Gespräch zusammen.

Besuch bei ATIB-Vorsitzenden

Yılmaz sagte gegenüber TRT Deutsch, er unterstütze die Aktion und habe sich über den Besuch gefreut. Zudem schließe er sich dem Impf-Appell von Ludwig und Vural an: „Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um alle unsere Bürgerinnen und Bürger einzuladen, sich gegen Corona impfen zu lassen.“

Die Impfbus-Aktion ist Teil einer Kooperation mit den Wiener Religionsgemeinschaften. Aktuell sind in der Stadt zwei Impfbusse unterwegs. Die Busse machen an wechselnden, stark besuchten Orten Halt, um den Bürgern ein schnelles und unbürokratisches Corona-Impfangebot anzubieten.