Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ausgesprochen. In einem Interview mit dem österreichischen Fernsehsender „Plus 24" am Sonntag äußerte sich der ÖVP-Politiker dazu. Österreich, so Kurz, habe mit der Aufnahme von 44.000 Afghanen im Zuge der Migrationskrise bereits sehr viel geleistet. Damit habe Österreich pro Kopf – nach Iran, Pakistan und Schweden – eine der größten afghanischen Communities der Welt.

Eine freiwillige Aufnahme von mehr Menschen werde es unter seiner Kanzlerschaft nicht geben. Er sei gegen eine zusätzliche Aufnahme von Afghanen. Den Menschen solle in den benachbarten Staaten geholfen werden. Turkmenistan und Usbekistan hätten relativ wenige Afghanen aufgenommen und seien daher in der Pflicht. Zudem seien die Nachbarländer in der Region gefragt, den Menschen Schutz und Hilfe zu gewähren.

Unruhen und bürgerkriegsartige Zustände hätten eine „lange Geschichte und Tradition in diesem Land“. Es müsse aber klar sein, dass Österreich nicht bestimmen könne, wie es dort zugehe. Seit der Machtübernahme der Taliban sei zwar die Situation in Afghanistan „grausam“ und „furchtbar“ – dennoch dürften die Fehler von 2015 nicht wiederholt werden.

Der österreichische Migrationsexperte Gerald Knaus warnte in diesem Zusammenhang in einem Radio-Interview, Angst vor einer möglichen Flüchtlingswelle aus Afghanistan zu schüren. Die heutige Situation sei nicht mit 2015 zu vergleichen. Demnach konnten damals Millionen von Menschen problemlos aus Syrien über die offene Grenze in die Türkei fliehen. Die heutige Situation sei radikal anders. Die Menschen würden aus Afghanistan nicht rauskommen.