Das türkische Außenministerium hat Behauptungen britischer Medien über die Einrichtung eines Asylverfahrenszentrums für afghanische Asylbewerber in der Türkei zurückgewiesen. „Die in der britischen Presse verbreitete Nachricht, es gebe Pläne, in der Türkei ein Asylbearbeitungszentrum für afghanische Asylbewerber einzurichten, entspricht nicht der Wahrheit“, erklärte das Ministerium in einer schriftlichen Erklärung am Sonntag.

Die Erklärung des Ministeriums bezog sich auf eine Erwähnung der Türkei in der britischen Presse im Zusammenhang mit der Einrichtung von Asylbearbeitungszentren für afghanische Asylbewerber in Drittländern.

„Bis zum heutigen Tag wurde uns von keinem Land eine offizielle Anfrage übermittelt. Sollte es eine solche Anfrage geben, würden wir sie ohnehin nicht akzeptieren“, hieß es weiter.

USA stellten ähnliche Behauptungen auf

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace hatte einen Artikel in der „Mail on Sunday“ geschrieben, in dem es hieß: „In den Nachbarländern Afghanistans werden eine Reihe von ‚Berarbeitungszentren‘ für Flüchtlinge eingerichtet, denen die Flucht gelingt. Wenn sie nachweisen können, dass sie das Recht haben, in das Vereinigte Königreich zu kommen, werden sie nach Großbritannien geflogen.“

Obwohl die Namen dieser potenziellen Aufnahmeländer in dem Artikel von Wallace nicht genannt wurden, sprach die britische Zeitung selbst von der Türkei und Pakistan. Weitere Medien wie „Guardian“ und „BBC Türkçe“ nahmen anschließend darauf Bezug und gaben es als eine Erklärung von Wallace wieder.

BBC Türkçe entschuldigt sich für „Zitierfehler“

In einer Erklärung entschuldigte sich der türkischsprachige Ableger von BBC für die falsche Berichterstattung. Es sei „ein Zitierfehler gemacht worden“. Im Artikel und in der Überschrift von „Mail on Sunday“ sei angegeben worden, die britische Regierung ziehe die „Einrichtung von Bearbeitungszentren für afghanische Flüchtlinge in der Türkei und Pakistan“ in Betracht. Das habe BBC fälschlicherweise als ein Zitat von Wallace verwendet.

Es handle sich dabei aber um keine Aussage des britischen Verteidigungsministers, sondern stelle Prognosen und Interpretationen der Zeitungen „Guardian“ und „Mail on Sunday“ dar, hieß es in der Berichtigung. Das sei zwar ein Zitierfehler, dennoch dürften BBC Türkçe solche Fehler nicht unterlaufen. Aus diesem Grund entschuldige sich BBC von seinen Lesern.

Anfang des Monats hatte die US-Regierung ähnliche Behauptungen geäußert und afghanischen Flüchtlingen die Türkei als Fluchtziel empfohlen. Nach scharfer Kritik aus der Türkei entschuldigte sich US-Außenministeriumssprecher Ned Price für die Äußerungen.

