Bundestagswahl: Laschet startet Haustür-Wahlkampf

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet klingelte am Samstag an Haustüren im Berliner Vorort Kladow und suchte das Gespräch mit Anwohnern. Laut aktuellen Umfragen liegen die Union und SPD mit 22 Prozentpunkten gleichauf. Das will Laschet ändern – von Haustür zu Haustür.