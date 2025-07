Israel: Fast 80 Kinder in acht Monaten getötet

Hunderte Menschen haben am Dienstag an dem Trauerzug für Emad Hashash teilgenommen. Der 15-jährige Palästinenser wurde bei einer Razzia der israelischen Besatzungstruppen im Westjordanland getötet – von einem Scharfschützen per Kopfschuss. Nach Angaben der UN sind seit Anfang des Jahres 79 palästinensische Kinder von israelischen Soldaten getötet worden, 1269 weitere wurden verletzt.