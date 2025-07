Darknet: Hacker veröffentlichen Daten aller Bewohner von Schweizer Ort

Die persönlichen Daten aller Bewohner der Schweizer Gemeinde Rolle am Genfer See sind von Hackern im Darknet veröffentlicht worden. Laut Behörden wurden die Auswirkungen des Angriffs unterschätzt. Sensible Daten seien jedoch nicht betroffen.