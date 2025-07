Türkei: Sicherer Urlaub auch in Corona-Zeiten

Fatih Toprak von der interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Türkei-Österreich freut sich darüber, dass 2021 trotz Corona der Tourismus wieder in Gang gekommen ist. Die Türkei, so Toprak, garantiere auch in Corona-Zeiten sicheren Urlaub.