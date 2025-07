AfD Neukölln wirbt mit Atatürk-Bildern um Wählerstimmen

Derzeit machen Bilder eines Direktkandidaten der AfD aus Neukölln in sozialen Medien die Runde. Mit diesen in türkischer Sprache gehaltenen Memes wird der Staatsgründer der Republik Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, für parteipolitische Belange in Deutschland vereinnahmt.