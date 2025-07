Wie grün ist die türkis-grüne Koalition wirklich? Welche politischen Fragestellungen dominieren den österreichischen Spätsommer 2021? Könnte es eventuell sogar Neuwahlen geben, und wer würde davon profitieren? Zuerst jedoch: Rückblick Beginn 2020.

Als Österreichs Grüne im Januar vergangenen Jahres in eine Koalition mit der ÖVP eintraten, hoffte man, eine gesunde Mischung zwischen türkiser, neokonservativer Politik und mehr liberal, ökologisch ausgerichteten Ideen gefunden zu haben.

Nach den Skandalen um den vormaligen Koalitionspartner FPÖ verdiente die österreichische Wählerschaft also einen Neuanfang. Nur: War es wirklich ein kompletter Neuanfang? Denn einer der führenden Akteure der alten Regierung plante sein Comeback: Altkanzler Sebastian Kurz. Kurz präsentierte sich als der Saubermann der österreichischen Politik, motivierte die Basis, führte eine Art Wahlkampf im US-Stil, der vollkommen auf ihn zugeschnitten war. Bereits damals beklagten Kritiker „Persönlichkeit über Programm“.

Kurz gab seiner Partei sprichwörtlich einen Neuanstrich in Richtung Türkis und plante, allein zu regieren. Ganz so schnell ging es dann doch nicht, und eine neuerliche Koalition musste geschmiedet werden. Nach Absagen – und politischen Abstürzen, Stichwort FPÖ – anderer politischer Bewegungen kam es dann zu Türkis-Grün.

Mit lediglich 26 Nationalratsmandaten wurden „Die Grünen/Die Grüne Alternative“ zwar nur Juniorpartner, aber wie das halt mit Koalitionen so ist: Als Juniorpartner stellt man zumeist umgehend den Vizekanzler, hat also zumindest nach außen hin äußerst viel Macht und Einfluss.

Das Postengeschiebe in solchen Verhandlungen ist aber kompliziert. Der kleinere Partner wird zumeist mit unbeliebten oder unwichtigen Ressorts abgespeist; man denke an Jugend und Sport, Kultur. Es könnte aber auch Umwelt oder Gesundheit werden – im Januar 2020 ahnte niemand, dass genau eines dieser oftmals unterbelichteten Ministerien, nämlich Gesundheit, bald zum wichtigsten im ganzen Lande werden sollte, da der weltweite sowie der lokale Corona-Ausbruch im Skiparadies Ischgl noch in der Zukunft lagen.

Österreichs politische Landschaft – Momentaufnahme

Spricht man im Sommer 2021 mit Wählerinnen und Wählern vor Ort, könnte man vermuten, dass COVID-19 zu einer Lähmung des politischen Lebens geführt hat. Fast jedes Gespräch dreht sich um den Stand der COVID-19-Dinge, wie und wann das Alltagsleben endlich wieder voll normalisiert sein wird, und in jüngster Zeit vor allem um die Benutzbarkeit des sogenannten grünen (nicht parteipolitisch gemeint) Impfpasses, der mittels eines QR-Codes auf das Handy geladen wird.

Für viele Monate fand man auf den Titelseiten und auch im Inneren der großen Tageszeitungen fast ausschließlich Corona-Themen, oftmals im Stil schlechter Boulevardblätter und nicht wie eigentlich erwartet gut recherchiert.

Niemand hatte einen Plan B in der Schublade, um eine sich rasant ausweitende Pandemie erfolgreich zu bekämpfen; der Ratschlag der Regierung war genauso gut oder genauso schlecht wie der Ratschlag der Opposition.

18 Monate nach dem Ausbruch von Corona versucht nun aber die sozialdemokratische Oppositionspartei SPÖ, mit sozialen Themen zu punkten, man denke an die rasant geringer werdende private Kaufkraft (Regierung erwartet drei, Analysten fast sechs Prozent Inflation) oder die psychologischen Folgen des „Distance Learning“ für SchülerInnen. Aber echte Opposition ist dies auch (noch) nicht.

Politische Landschaft leidet unter Abtauchen der Grünen

Wo bleibt die klare Ansage der gesamten Opposition, aber vor allem des Regierungspartners „Die Grünen“, wenn ihr Koalitions-Chef, Bundeskanzler Sebastian Kurz, angesprochen auf die humanitäre Katastrophe in Afghanistan erklärt, es werde unter seiner Kanzlerschaft keine weiteren Flüchtlingsaufnahmen geben?

In diesem Zusammenhang nannte er Turkmenistan und Usbekistan, die bisher nur wenige Afghanen aufgenommen hätten. Er verlautbarte auch, dass Österreich schon seit längerem eine der größten afghanischen Communities beherberge (www.hna.de vom 23. August 2021).

Es trifft zu, dass mehrere Zehntausend Menschen mit afghanischer Abstammung bereits in Österreich leben, aber dies war vor der Übernahme durch die Taliban. Die Situation hat sich dramatisch verschlechtert. Alle europäischen Staaten sollten zusammenhalten und ihre Türen öffnen. Niemand verlangt, Österreich solle 100.000 weitere Menschen in Not aufnehmen – aber doch einen Teil davon, so wie alle weiteren EU-Mitgliedsländer. Es lag nämlich nicht zuletzt am kompletten Versagen u.a. dieser Länder, dass die Situation in Afghanistan eskalierte. Verantwortung übernehmen ist anscheinend ein seltenes Gut in der modernen Politik …

Umso mehr vermisst man die laute Stimme der Grünen als Koalitionspartner und als Verfechter humanitärer Ideale. Der politische Diskurs, die politische Landschaft leidet immens darunter.

„1G“ oder: fast vollendeter Rechtsruck

Nicht genug, dass der Rückzug vom Thema Klimawandel und die fehlende Bereitschaft, für die vermehrte Aufnahme von Menschen in Not einzustehen, das innere Dilemma der Grünen von Tag zu Tag vertiefen; der grüne Gesundheitsminister selbst scheint auf einen sehr gefährlichen Schlingerkurs einzubiegen. Wolfgang Mückstein sagte kürzlich, sein Ministerium überlege ernsthaft, ob es das sogenannte 1G-Modell geben sollte. Das Ziel ist es, ungeimpfte Österreicher fast komplett vom alltäglichen Leben auszuschließen, oder so argumentiert ausgerechnet die FPÖ. Einer ihrer führenden Vertreter, Oberösterreichs stellvertretender Landeshauptmann Manfred Haimbuchner, kontert Mückstein und fordert „kein G anstelle von 1G, Freiheit statt Zwänge“. Extrem rechts kritisiert auf dem Weg nach extrem rechts, könnte man sagen.

Zurzeit sonnt sich der Minister noch im Sommerloch; sollte jedoch bald der parlamentarische Alltag wieder einkehren und auch andere Oppositionsparteien Kritik an 1G äußern, müsste der Minister wohl zurückrudern. Dies würde den Ruf der Grünen als verlässlicher Partner weiter dezimieren.

Brisant ist für Wähler und Grünen-Basis, dass ausgerechnet ein grüner Minister einen kaum zu vertretenden Ausgrenzungsplan öffentlich diskutiert. Zwischen Toleranz und Intoleranz, zwischen Liberalität und Autorität zu entscheiden, dürfte für Grünen-Politiker eigentlich kein großes Problem darstellen. Österreichs Grüne sollten von daher dringlichst in eine innere Klausur gehen.

Wenn nicht, könnte eines Tages sogar die Spaltung (und damit der langfristige Machtverlust) auf der grünen Tagesordnung stehen.

Ausblick: Neuwahlen Risiko für Grün

Bereits zu Beginn dieses Jahres nahm Politik-Expertin Kathrin Stainer-Hämmerle in News.at dazu Stellung, als sie analysierte, wo die Euphorie der Grünen abgeblieben sei; es ging auch um die Thematik Klimapolitik, wofür die Grünen ja ursprünglich gewählt wurden, die aber komplett in den Hintergrund gerückt sei. Sie sagte bezüglich der damals aktuellen Situation auf der griechischen Insel Lesbos: „Aber beim Flüchtlingsthema müssen die Grünen eben offen zugeben: Da kommen wir nicht durch, wir sind eben nur der kleinere Partner.“

Zum damaligen Zeitpunkt spielte Kurz sehr clever die SPÖ-Karte, es gab gemeinsame Treffen und Gedankenaustausche. Stainer-Hämmerle nahm dann zu ÖVP-SPÖ-Flirtereien Stellung und ob die Grünen, verärgert, vielleicht die Koalition aufkündigen könnten: „Die Grünen selbst könnten sich durch Neuwahlen auch kaum verbessern. Aber wenn es eine Revolution von der Basis gibt – und die Grünen haben ja doch noch Elemente der Basisdemokratie (…) dann ist es zu Ende“.

Acht Monate später ist die türkis-grüne Koalition immer noch im Amt. Die einzige Partei, die nach wie vor offen für eine Absetzung von Bundeskanzler Sebastian Kurz plädiert, ist die FPÖ. Die große Unbekannte ist jedoch, wie zukünftige Meinungsumfragen aussehen werden. Falls die Bevölkerung einer 1G-Lösung abwartend bis ablehnend gegenübersteht, und falls humanitäre Beweggründe Kurz’ Afghanistan-Politik entgegenstehen, könnte sich die Lage dramatisch zuspitzen. Wenn wir dann einen nicht mehr auszuschließenden Wahlsieg der deutschen SPD am 26. September in Betracht ziehen – der ihrer österreichischen Schwesterpartei SPÖ Rückenwind geben würde –, könnten Neuwahlen-Verfechter eventuell an Prominenz gewinnen.

Die entscheidende Frage ist aber nach wie vor: Würde der Wähler erneut auf Grün zugehen oder deren politischen Abtauchkurs verurteilen?

Ein heißer politischer Sommer könnte in einen heißen politischen Herbst und Winter übergehen. Hoffen wir nur, dass die Menschen in Afghanistan und anderswo, die dringend unsere Hilfe benötigen, nicht als Spielball politischer Wahlkampfstrategen missbraucht werden.