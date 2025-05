Mit einer Palästina-Flagge ist ein Mann am Samstag auf den berühmten Big Ben in London geklettert und hat sich auf dem Glockenturm niedergelassen. Die Polizei war am Morgen gegen 07.20 Uhr Ortszeit alarmiert worden, wie die Sicherheitskräfte der britischen Hauptstadt-Polizei mitteilten. Einsatzkräfte seien vor Ort, um den Vorfall zu beenden. Gegen Mittag war der Mann aber immer noch in mehreren Metern Höhe auf dem Turm.

Die Brücke über die Themse zum Westminster-Palast, zu dem der Uhrenturm gehört, wurde geschlossen, wodurch es zu größeren Staus im Zentrum von London kam. Zahlreiche Schaulustige versammelten sich am Big Ben, der für seinen Glockenschlag weltberühmt ist. Auch Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort.

Drei Mitglieder eines Rettungsteams versuchten von einer Hebebühne aus, den Mann auf dem Turm zu erreichen. Per Megaphon wurde zudem versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Der Mann war mit einem schwarzen Mantel und einer Kappe gekleidet, hatte neben der Palästina-Flagge ein Palästinensertuch, die Kuffiyeh, dabei und saß barfuß oben auf dem Big Ben.

Israel begann nach dem Vergeltungsschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza. Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis zur fragilen Waffenruhe, die seit dem 19. Januar 2025 gilt, mehr als 48.400 Menschen getötet und mindestens 111.800 weitere verletzt.