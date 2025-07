Erdoğan: „Türkische Drohnen drittbeste weltweit”

Präsident Erdoğan nahm an der Übergabegala für die Kampfdrohne von Bayraktar Akıncı an das Militär in der türkischen Stadt Çorlu teil. Auf der Veranstaltung fand auch eine Drohnen-Vorführung statt.