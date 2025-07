Ahrweiler: Kein normaler Schulbeginn

Die verheerende Flutkatastrophe in Ahrweiler hat auch zahlreiche Schulen zerstört oder beschädigt, die Schäden der Flutkatastrophe sind unübersehbar. Dennoch geht dort am Montag die Schule wieder los. Ein normaler Schulanfang und Unterricht scheinen unvorstellbar.