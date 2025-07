Mittelmeerkonflikt und Flüchtlingsfrage: Die Türkei hat Griechenland vor einer provokativen Haltung gewarnt und zu einer Fortführung von Dialog und Zusammenarbeit aufgerufen. „Griechenland sollte erkennen, dass es mit expansionistischen Haltungen, Ansätzen und provokativem Verhalten nichts erreichen kann. Diese Politik ist weit entfernt von Vernunft und Verständnis und bedeutet nichts anderes, als einer vergeblichen Hoffnung nachzujagen“, sagte Verteidigungsminister Hulusi Akar am Sonntag in der nordwestlichen Provinz Edirne.

Der Verteidigungsminister bekräftigte, dass die Türkei eine Lösung der Probleme in der Ägäis durch gutnachbarschaftliche Beziehungen und Dialog sowie im Einklang mit dem Völkerrecht anstrebe. Akar erinnerte auch an die positiven Gespräche über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Waldbrände, die im vergangenen Monat in beiden Ländern wüteten, kritisierte jedoch „die Provokationen und unrechtmäßigen aggressiven Handlungen“ aus griechischer Seite.

„Gute nachbarschaftliche Beziehungen auch für die Bürger wichtig“Athen versuche, Ankaras Bewegungsfreiheit einzuschränken, indem es sowohl Seegebiete als auch den Luftraum für sich beanspruche. Das müsse das Nachbarland unterlassen, so Akar. „Wir erwarten von allen, insbesondere von den Politikern unseres Nachbarn Griechenland, dass sie erkennen, dass gute Beziehungen zu den Nachbarn auch für die Menschen in den Nachbarländern wichtig sind. Aber leider sind wir ständig mit Provokationen, unrechtmäßigen aggressiven Handlungen und Diskursen aus griechischer Seite konfrontiert“, sagte der türkische Minister.

Auch zur Flüchtlingskrise und Griechenlands Umgang mit Geflüchteten äußerte sich Akar. Die Flüchtlingsfrage dürfe nicht als ein Problem betrachtet werden, das nur die Türkei betreffe. „Wir erwarten von allen, insbesondere von der EU, dass sie in dieser Frage Verantwortung übernehmen“. Es sei inakzeptabel, dass Griechenland Flüchtlinge zurückdränge und sie unmenschlichen Praktiken aussetze.