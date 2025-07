Berlin: Corona-Impfung in der S-Bahn

In der Berliner S-Bahn konnten sich am Montag 100 Fahrgäste gegen Corona impfen lassen. Dazu war am Vormittag ein Sonderzug auf der Ringbahnstrecke unterwegs, in dem medizinisches Personal die Einmal-Impfung von Johnson & Johnson verabreichte.