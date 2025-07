Am Mittwoch wurde der neue türkische Botschafter, Ahmet Başar Şen, mit der Übergabe des Beglaubigungsschreibens an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier offiziell in seinem Amt akkreditiert. Im Rahmen des Empfangs beim Bundespräsidenten wurde vor dem Schloss Bellevue die türkische Flagge gehisst.

Dass Şen als neuer Geschäftsträger den bedeutenden Diplomatenposten übernehmen würde, stand bereits im Dezember des vergangenen Jahres fest. Im Juni wurde es auch im türkischen Amtsblatt verlautbart. Şen löst damit den bisherigen Botschafter Ali Kemal Aydın ab.

Für Şen ist es nicht der erste Posten eines Spitzendiplomaten, den er in Deutschland bekleidet. Von 2012 bis 2016 übte er bereits das Amt des Generalkonsuls in der Bundesrepublik aus. Nach einer Tätigkeit als türkischer Botschafter im usbekischen Taschkent hatte der erfahrene Diplomat den Chefposten des Protokolls im türkischen Außenministerium inne. Şen, der fließend Deutsch spricht, studierte Internationale Beziehungen in der Türkei sowie Politik- und Literaturwissenschaft in Stuttgart.