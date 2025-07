Ex-Weltmeister Mesut Özil bekommt beim türkischen Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul Verstärkung durch Ex-Nationalspieler Max Meyer. Der 25-Jährige, dessen Vertrag beim Bundesligisten 1. FC Köln ausgelaufen war, unterschrieb bei dem Verein aus dem Stadtteil Kadıköy einen Kontrakt über zwei Jahre. Das teilte Fenerbahçe am Donnerstag mit.

Meyer galt einst als großes Talent beim FC Schalke 04 und als Wunderkind im deutschen Fußball. Nach seinem Wechsel zu Crystal Palace vor drei Jahren schaffte er in England aber nicht den Durchbruch und kehrte in die Bundesliga zurück. Fenerbahçe ist nun die zweite Auslandsstation des Mittelfeldspielers.

Neben Meyer verpflichtete Fenerbahçe auch Mergim Berisha von RB Salzburg, der einen Vierjahresvertrag in Istanbul erhält. Der 23-jährige Stürmer war in seiner Jugend deutscher Nationalspieler und gewann mit der Nationalmannschaft den U21-Europameistertitel. Berisha wird wie einst Meyer ein großes Talent zugeschrieben. Er gehört in Deutschland mit einem Marktwert von 10 Millionen Euro zu den zehn wertvollsten Fußball-Profis unter 24 Jahren.

Zahlreiche Profis aus Deutschland bei FenerbahçeÖzil, Meyer und Berisha sind nicht die einzigen Bundesliga-Spieler und deutschen Profis bei Fenerbahçe. Zu Beginn der Transferphase verstärkte der 28-fache Meister seine Offensivkraft mit Serdar Dursun, dem Torschützenkönig der 2. Bundesliga.

Zudem gehören der Kölner Nazim Sangaré, Murat Saglam aus Hameln und der Ex-Stuttgart-Profi Sinan Gümüs zum Kader. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Luiz Gustavo und Marcel Tisserand sowie der Ex-Bayern-Spieler José Sosa stehen ebenfalls beim türkischen Verein unter Vetrag.

Eintracht Frankfurts EL-Gegner mit mehreren Transfer-CoupsDer Istanbuler Verein konnte in den letzten zwei Transferphasen mit mehreren Transfer-Coups auf sich aufmerksam machen. Neben dem überraschenden Wechsel von Ex-Weltmeister Mesut Özil und der aktuellen Verpflichtung von Mergim Berisha wechselte auch der 23-jährige Diego Rossi nach Istanbul. Der Uruguayer war vor seinem Transfer der wertvollste Spieler der Major League Soccer, der höchsten Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball.

Fenerbahçe Istanbul ist dieses Jahr in der Gruppenphase der Europa League dabei und wird im Auftaktspiel gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt spielen. Das Spiel wird am 16. September vor 25.000 Zuschauer in Frankfurt stattfinden.