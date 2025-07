Bei einer Veranstaltung im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz hat der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijewam gesagt, dass der Bergkarabachkonflikt nicht an einem Tag gelöst werden könne. Stattdessen könne der Konflikt in Phasen abgebaut werden, sagte er am Samstag in Anwesenheit des armenischen Premierministers Nikol Paschinjan.

„Es ist klar, dass wir diesen Konflikt in Phasen lösen müssen. Wir können ihn nicht an einem Tag lösen“, erklärte Präsident Alijew auf der Sitzung, die unter der Bezeichnung „Ein Update zu Berg-Karabach“ abgehalten wurde. An dieser Veranstaltung nahm auch der armenische Premierminister Nikol Paschinjan teil.

„Die erste Phase sollte, wie von Russland vorgeschlagen, die Befreiung eines Teils der besetzten Gebiete, die Rückkehr der aserbaidschanischen Vertriebenen in diese Gebiete, die Umsiedlung und in der Zwischenzeit der Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan sein“, umschrieb Alijew. Er fügte hinzu, dass der Status der Bergkarabach-Region im späteren Verlauf diskutiert werden könne.

Paschinjan seinerseits kommentierte, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt in der Region geben könne. Zum Ende der 45-minütigen Veranstaltung gab es einige Aussagen, die für aufmerksame Beobachter des Konflikts bemerkenswert gewesen seien, schrieb das Nachrichtenportal „Eurasianet“ am Sonntag. Denn Pashinjan habe festgestellt: „Ich bin der erste armenische Staatsführer, der sagte, dass jede Lösung auch für das aserbaidschanische Volk akzeptabel sein sollte.“

Die aktuelle Debatte wurde initiiert, nachdem die Friedensverhandlungen zwischen beiden Seiten mit dem Machtantritt Paschinjans im Frühjahr 2018 ins Stocken geraten waren.

Die Bergkarabach-Region gilt als international anerkanntes Gebiet Aserbaidschans, das seit 1991 von Armenien besetzt wird. Vier Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und zwei Resolutionen der Generalversammlung fordern den Abzug der armenischen Truppen aus Bergkarabach und den sieben weiteren besetzten Regionen in Aserbaidschan.