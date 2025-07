Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit mehreren Terminen den 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen der Türkei und Deutschland würdigen. Drei separate Veranstaltungen sollen an das türkische Leben in Deutschland erinnern, wie das Bundespräsidialamt am Montag mitteilte.

Die erste Veranstaltung wird demnach am 10. September stattfinden. Von 11.00 bis 13.00 Uhr „lädt der Bundespräsident Bürgerinnen und Bürger mit türkischen Wurzeln aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen zu einer Gesprächsveranstaltung in das Schloss Bellevue ein“, heißt es. Der Bundespräsident wolle dabei erfahren, wie Türkischstämmige „die Gesellschaft heute wahrnehmen, was sich in jüngerer Zeit verändert und auch verbessert hat.“

Am 28. September soll ein Besuch des Bundespräsidenten im Ruhrgebiet erfolgen. Am 5. Oktober schließlich soll Steinmeier bei einem Festakt der Türkischen Gemeinde in Deutschland die Festrede halten.