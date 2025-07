Jemenitische Kinder ohne Schulen

Viele jemenitische Schulkinder haben bisher keinen richtigen Schulbesuch erlebt. Der Unterricht findet in provisorischen Orten statt: auf Dächern, in zerbombten Gebäuden und auf der Straße. Mit Beginn des neuen Schuljahres rückt die Hoffnung der Schüler auf eine „richtige Schule” in der vom Krieg zerstörten Stadt Taez in weite Ferne.