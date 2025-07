Steinmeier: „Wir sind ein Land mit Migrationshintergrund“

Das deutsch-türkische Anwerbeabkommen jährt sich zum 60. Mal. Bundespräsident Steinmeier erinnerte am Freitag auf Schloss Bellevue an die Lebensleistung jener Menschen, die in den 1960er als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren.