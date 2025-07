Türkgücü München: Ziel ist die 2. Liga

In den 1970er Jahren gründeten türkische Einwanderer den Vorgängerverein von Türkgücü München. Zur Saison 2020/21 schaffte der Klub mit dem Aufstieg in die 3. Liga den Sprung in den Profifußball. Geschäftsführer Max Kothny will aber noch höher hinaus.