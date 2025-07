New York: Lichtsäulen erinnern an 9/11

Zum 20. Mal gedenken die USA in diesen Tagen der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001. Bei dem jährlichen „Tribute in Light“ leuchten zwei vertikale Lichtsäulen in den Himmel und symbolisieren die einstigen Türme des World Trade Centers.