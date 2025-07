Laschet gegen staatlich verordnete Spritpreisbremse

Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat sich gegen eine staatlich verordnete Spritpreisbremse ausgesprochen. „Das ist nichts, was der Staat auf Euro-Cent genau verordnen sollte“, so der CDU-Politiker. Stattdessen will er eine höhere Pendlerpauschale.