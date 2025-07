Bericht: 82 Prozent der Renten geringer als 1500 Euro

82 Prozent der in Deutschland ausbezahlten Renten liegen unter 1500 Euro. So heißt es in der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken. Dagegen belaufen sich 95,1 Prozent der Pensionen von Bundesbeamten auf über 1500 Euro.