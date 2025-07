Katars Außenminister hat politische Gespräche in der afghanischen Hauptstadt Kabul geführt. Ein Taliban-Vertreter teilte im Onlinedienst Twitter mit, Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sei am Sonntag mit ranghohen Vertretern der neuen Machthaber zusammengetroffen. Er war der bislang ranghöchste ausländische Regierungspolitiker, der seit der Machtübernahme der Taliban das Land besucht hat. Bislang hat kein Land die neue Taliban-Regierung formell anerkannt.

Fotos zeigen auch Begegnung al-Thanis mit Ex-Präsident Karsai

Nach Angaben des Außenministeriums in Doha drängte al-Thani „die afghanischen Vertreter, alle afghanischen Parteien an der nationalen Versöhnung zu beteiligen“. Die Taliban veröffentlichten Bilder des katarischen Außenministers mit dem neuen Regierungschef Mullah Mohammed Hassan Achund. Auf Online-Plattformen waren auch Bilder von al-Thani mit dem ehemaligen afghanischen Präsidenten Hamid Karsai zu sehen.

Freie Durchfahrt und Reise für alle sicherstellen

Das katarische Außenministerium bestätigte Gespräche des Chefdiplomaten mit der neuen afghanischen Regierung sowie mit Karsai und Abdullah Abdullah, dem Verhandlungsführer der abgesetzten Regierung für den innerafghanischen Friedensprozess. Dabei sei es um die „jüngsten Entwicklungen bezüglich des Betriebs des Kabuler Flughafens“ gegangen sowie darum, „für alle freie Durchfahrt und Reise sicherzustellen“, hieß es in einer Erklärung. Demnach betonten beide Seiten die „Bedeutung gemeinsamer Anstrengungen, um terroristische Organisationen zu bekämpfen“.

Am Samstag war al-Thani in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengetroffen. Katar ist in der Afghanistan-Krise ein wichtiger Akteur. In dem Golfstaat fanden 2020 die Verhandlungen zwischen den Taliban und der US-Regierung über den Truppenabzug aus Afghanistan statt. Später wurden in Katar zudem die Verhandlungen zwischen den Taliban und der damaligen afghanischen Regierung geführt.

Katar gehört zudem zu den wichtigen Verbündeten der US-Regierung in der Golfregion. Vor dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan waren über den US-Luftstützpunkt in Doha im Rahmen der internationalen Evakuierungsaktion zehntausende Menschen aus dem Land in Sicherheit gebracht worden.