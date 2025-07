Ex-CDU-Abgeordneter Todenhöfer kritisiert frühere Partei und AfD

Im Gespräch mit TRT Deutsch hat Publizist Jürgen Todenhöfer den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet in Schutz genommen. Nicht Laschet, sondern die CDU selbst habe an Überzeugungskraft verloren. Kritik übte Todenhöfer auch an der AfD.