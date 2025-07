Fotomosaik für Flüchtlinge

Die Hilfsorganisationen Sea-Watch, Seebrücke und Leave No One Behind haben mit einer Fotoaktion vor dem Reichstagsgebäude in Berlin auf die Situation von Flüchtlingen im Mittelmeer aufmerksam gemacht. Auf der Wiese vor dem Bundestag legten Aktivisten die Fotos der Abgeordneten zu einem großen Fototeppich zusammen. Die Lage vor Ort sei nach wie vor fatal, sagte die Sprecherin von Sea-Watch.