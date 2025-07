USA schieben Geflüchtete ab

In dem Lager unter der internationalen Brücke, die Ciudad Acuna in Mexiko und Del Rio in Texas verbindet, hielten sich zeitweise mehr als 12.000 Hilfesuchende auf. US-Grenzbeamte haben am Wochenende Tausende meist haitianische Geflüchtete aus einem behelfsmäßigen Lager am Rio Grande in Texas an andere Orte verlegt. Die Behörden kündigten tägliche Rückführungsflüge für die Menschen aus Haiti an. Die Beamten äußerten sich besorgt.