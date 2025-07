Am Montagnachmittag kam es zu dem Rauswurf. „Leider haben wir sportlich nicht die Entwicklung gesehen, die wir uns zu diesem Zeitpunkt der Saison gewünscht haben“, erklärte Geschäftsführer Max Kothny den Rausschmiss. Peter Hyballa, der zuletzt in der zweithöchsten dänischen Liga gecoacht hatte, werde neuer Cheftrainer.

Drei von vier Spielen gingen verloren

Der Verein reagierte mit der Entlassung von Ruman, der das Traineramt erst im Sommer übernommen hatte, auf den schwachen Saisonstart. Nach neun Spielen und zwölf Punkten belegen die Münchner lediglich Platz zehn in der Liga. Drei der letzten vier Spiele gingen verloren – darunter das 1:3 am Samstag beim 1. FC Saarbrücken. Wie die Geschäftsführung am Montagabend mitteilte, wird der zuletzt in Dänemark tätige Peter Hyballa mit sofortiger Wirkung den Posten übernehmen.

Mehr zum Thema: Türkgücü München: „Vorbild sein für ganze Community“