Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat den Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest gefordert. Als Begründung nannte er den Vernichtungskrieg Israels im Gazastreifen, der seiner Aussage nach sogar in der Nacht des ESC-Finales andauerte. In Anspielung auf den Umgang mit Russland sagte Sánchez, man dürfe keine doppelten Standards in der Kultur zulassen. Niemand habe sich empört, als Russland wegen der Invasion der Ukraine vom ESC ausgeschlossen wurde. „Dasselbe sollte auch für Israel gelten“, sagte er.