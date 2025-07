Gigantische Geige in Venedig

Ein Boot in Form einer gigantischen Geige fährt durch die Kanäle in Venedig, dabei spielt ein Quartett Vivaldi. Das zwölf Meter lange und vier Meter breite Boot wird als „Violin of Noah” (Geige von Noah) bezeichnet. Das „Geigen-Boot“ wurde während der Corona-Pandemie erbaut und soll an die Covid-19-Opfer erinnern.