Österreich verlangt beim Skifahren 3G-Nachweis

Für das Skifahren in Österreich wird im kommenden Winter ein 3G-Nachweis erforderlich. Es werde aber in jedem Fall Wintertourismus in Österreich geben, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bei der Vorstellung der Corona-Schutzmaßnahmen für die kommende Skisaison.