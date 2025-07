Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der türkische Innenminister Süleyman Soylu haben am Dienstag in einem Telefongespräch die aktuelle Entwicklung in Afghanistan besprochen. Zudem wurde über Terrorismusbekämpfung sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Migration und Sicherheit beraten.

Soylu bezeichnete auf seinem Twitter-Account Innenminister Seehofer als seinen „Freund“, mit dem er ein offenes Gespräch geführt habe. Beide hätten aktuelle Themen erörtert und über die gemeinsamen Schritte beraten.