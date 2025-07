Präsident Erdoğan bei der 76. UN-Vollversammlung

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sind in New York bei der 76. UN-Vollversammlung zusammengekommen, darunter der türkische Präsident. Die Türkei habe bereits in der Syrien-Krise viel Einsatz gezeigt und habe nun keine Kapazitäten mehr, neue Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen, so Erdoğan.