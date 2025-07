Zum 25. „Tag der offenen Moschee“ (TOM) am 3. Oktober öffnen bundesweit wieder mehr als 1000 muslimische Gotteshäuser ihre Türen. Anlässlich des Jubiläums steht der Tag unter dem Motto „25 Jahre TOM - Moscheen gestern und heute“, wie der Koordinationsrat der Muslime (KRM) am Donnerstag in Köln mitteilte.

Die zentrale Auftaktveranstaltung findet in der Ditib-Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld statt. Neben Vertretern der im Koordinationsrat zusammengeschlossenen islamischen Religionsgemeinschaften werden auch Gäste aus Politik und Gesellschaft erwartet, darunter die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).

„Tag der offenen Moschee“ eine deutsche Tradition

Nach 25 Jahren sei der „Tag der offenen Moschee“ bereits eine deutsche Tradition, erklärte der Koordinationsrat. Jedes Jahr folgten tausende Bürgerinnen und Bürger der Einladung der muslimischen Gemeinden zum Dialog und stärkten so den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Der Tag der offenen Moschee, der seit 1997 jährlich am Tag der deutschen Einheit stattfindet, wird seit 2007 von den islamischen Religionsgemeinschaften organisiert, die im KRM organisiert sind.

Zum Koordinationsrat gehören der Zentralrat der Muslime, die Türkisch-Islamische Union (Ditib), der Islamrat und der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) sowie die Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland (UIAZD) und der Zentralrat der Marokkaner in Deutschland (ZRMD).