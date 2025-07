Shisha to go

Not macht bekanntlich erfinderisch. Nachdem Shisha-Cafés aufgrund des Coronavirus schließen mussten, kam dem 33-jährigen Palästinenser Mohammed Qaraeen die Idee einer Shisha zum Mitnehmen. Aus frischem Obst und einem Plastikbecher fertigte der Inhaber des Tabakladens „Smoker's Corner“ in Jerusalem eine tragbare Wasserpfeife, die seine Kunden einfach in der Hand tragen und zu Hause oder an öffentlichen Plätzen genießen können. Obwohl die Cafés inzwischen wieder geöffnet sind, ist seine Wasserpfeife zum Mitnehmen nach wie vor beliebt, sagt Qaraeen.