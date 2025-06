Inmitten der brutalen Angriffe Israels auf Zivilisten im Gazastreifen haben wieder Hilfslieferungen das Gebiet erreicht – wenn auch in viel geringerem Umfang als benötigt. Mehrere Hilfstransporte passierten den Zikim-Grenzübergang und erreichten unter Schutz palästinensischer Sicherheitskräfte die Lager im Norden des Gazastreifens.

Angesichts der akuten Knappheit an medizinischem Material in den wenigen funktionsfähigen Krankenhäusern wurden zudem über den Grenzübergang Al-Karara im Osten von Chan Junis Blutkonserven und Plasmaprodukte geliefert. Diese wurden zur Behandlung von Verletzten an das Nasr-Krankenhaus übergeben.