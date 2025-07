Treibstoffkrise: Mann reitet zu Tankstelle in London

Inmitten der Treibstoffkrise in Großbritannien filmt sich ein Mann dabei, wie er auf einem Pferd zu einer Tankstelle reitet und sich über Autofahrer in der Warteschlange lustig macht. „Ich brauche kein Benzin, ich sitze auf einem Pferd“, singt Gus Lee-Dolphin, während er an den stehenden Autos vorbeireitet.