Russland: Royale Hochzeit nach 100 Jahren

Nach mehr als 100 Jahren hat in Russland wieder eine königliche Hochzeit stattgefunden. George Romanov, ein Mitglied der Romanov-Familie aus der letzten Dynastie des russischen Zarenreiches, heiratete eine italienische Schriftstellerin. Die Hochzeit fand in der historischen Isaakskathedrale in St.Petersburg statt.