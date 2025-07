8 Tote bei Flugzeugabsturz in Mailand

Beim Absturz eines Privatflugzeugs in ein Gebäude am Stadtrand von Mailand sind am Sonntag nach Polizeiangaben alle acht Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine war demnach am Mailänder Flughafen Linate gestartet und sollte nach Sardinien fliegen. Am Steuer saß der deutsch-rumänische Milliardär Dan Petrescu.